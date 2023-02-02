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Четверг, 2 февраля 2023, 14:05 мск

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Во Франции арестовали скрывавшегося 17 лет главаря мафии

Во Франции арестовали лидера мафиозной группировки Эдгардо Греко. Преступнику удавалось в течение 17 лет скрываться от правосудия. Об этом сообщает агентство ANSA.

63-летний Греко входил в группировку «Ндрангета». У правоохранителей есть доказательство его причастности к двойному убийстве братьев Стефано и Джузеппе Бартоломео, совершенном в 1991 году в Козенце.

Мафиози был приговорен к пожизненному заключению в 2006 году и с тех пор скрывался от силовиков.

В 2014 году Греко поселился во Франции и работал поваром в Сант-Этьене, он делал пиццу в ресторане не менее трех лет, пока его поймали.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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