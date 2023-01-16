Полиция арестовала главу Коза Ностры после 30 лет поисков

Полиция Италии арестовала главного босса Сицилийской Коза Ностры Маттео Мессина Денаро. Он был в бегах 30 лет и стал беглецом №1 в стране.

Мессина Денаро считался главой Коза Ностры. Он последний из трех беглых боссов мафии такого ранга, объявленных в розыск в 1990-е. Суд заочно признал его виновным в десятках убийств и приговорил к нескольким пожизненным срокам, передает AP.

После 30 лет розыска Денаро нашли в частной клинике в Палермо. Сейчас он старше 60 лет.

Полиция Испании вычислила и задержала подозреваемого в пытках, похищениях и хранении оружия. Мужчина был в розыске с 2014 года как член одной из самых активных преступных группировок Европы за последние десятилетия.

Рим, Наталья Рязанова

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