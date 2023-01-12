Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых беглецов Европы

Полиция Испании вычислила и задержала подозреваемого в пытках, похищениях и хранении оружия. Мужчина был в розыске с 2014 года как член одной из самых активных преступных группировок Европы за последние десятилетия.

Согласно ордеру, 37-летнего мужчину объявили в розыск за пытки, побои, похищения, незаконное хранение оружия и преступления против общественного здоровья. По версии полиции, он был членом банды, грабившей торговцев людьми и наркоторговцев.

«Агенты национальной полиции арестовали в провинции Толедо одного из самых разыскиваемых беглецов в Европе. Арестованный мужчина был экспертом в технических и компьютерных средствах», – сообщила пресс-служба испанской полиции.

Правоохранители попросили помощи у граждан и просеяли множество фальшивых сигналов, пока не нашли место, где прятался подозреваемый. Поскольку мужчина изменился с момента объявления в розыск, его опознали по родинке на щеке.

В августе 2022 года МВД России объявило награду за помощь в поимке двух украинских военных преступников, пытавших и убивавших российских военнослужащих. За помощь в задержании каждого из них ведомство пообещало по миллиону рублей.

Мадрид, Наталья Рязанова

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