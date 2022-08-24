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Среда, 24 августа 2022, 13:11 мск

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По миллиону за голову: МВД объявило награду за двух командиров украинского нацбата

Министерство внутренних дел РФ объявило награду за помощь в поимке двух украинских военных преступников, пытавших и убивавших российских военных. Об этом сообщил сегодня пресс-центр МВД России.

«Руководством министерства внутренних дел Российской Федерации принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-центре, фигуранты уголовного дела объявлены в межгосударственный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время Немичев Константин Витальевич 10.01.1996 года рождения и Величко Сергей Олегович 03.01.1994 года рождения включены в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников». За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей», – добавили в МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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