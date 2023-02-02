На австралийских долларах вместо Елизаветы II появятся аборигены

Австралия уберет портрет королевы Елизаветы II с банкноты в 5 долларов, но не будет заменять его на изображение Карла III. Об этом говорится в сообщении Резервного банка Австралии (РБА).

Пятидолларовая купюра – последняя австралийская банкнота, на которой можно увидеть портрет британского монарха. Елизавета II скончалась в прошлом году, поэтому власти Австралии решили сменить дизайн купюры.

Однако помещать на новые деньги портрет нынешнего британского короля Карла III не будут. Вместо этого на банкноте появится изображение, отражающее культуру и историю австралийских аборигенов.

Ранее Банк Англии опубликовал релиз, в котором представил новые банкноты фунта стерлингов. На дензнаках появилось изображение короля Великобритании Карла III.

Сидней, Зоя Осколкова

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