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Суббота, 4 февраля 2023, 17:58 мск

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Европе угрожает дефицит дизельного топлива

Фото: ec.europa.eu

Европе угрожает рост цен на дизельное топливо и его дефицит после вступления 5 февраля в силу санкций на российские нефтепродукты. Об этом говорится в заявлении министерства энергетики Венгрии.

«В Европе можно ожидать даже дефицита дизеля и роста цен на нефтепродукты, поскольку половину потребности ЕС в дизеле пока обеспечивают российские источники. Вследствие санкций Европа теперь вынуждена закупать продукты из других, более отдаленных регионов, например, импортировать индийскую, ближневосточную или китайскую продукцию, а это означает, что она может закупать нефтепродукты гораздо дальше и дороже, что может вызвать нестабильность поставок», – подчеркнули в венгерском минэнерго, заявление которого цитирует «Прайм».

В ведомстве напомнили, что Венгрия изначально была против расширения санкций на российский энергетический сектор, так как большая часть нефти поступает в страну из России по нефтепроводу «Дружба».

Ранее Венгрия добилась исключения из санкций против нефтепродуктов из РФ и после 5 февраля сможет продолжить переработку российской нефти внутри страны. Тем не менее, как считает минэнерго страны, в долгосрочной перспективе последствия европейских санкций могут сказаться на Венгрии.

Будапешт, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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