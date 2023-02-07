На авиабазу в США, где находится борт №1, проник неизвестный

Неизвестный проник на авиабазу в США, где базируется президентский самолет. Об этом сообщается в официальном аккаунте базы в Twitter.

Несанкционированный доступ на территорию авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд был зафиксирован 6 февраля. В жилом комплексе произошла стрельба. Сотрудники службы безопасности прибыли для задержания нарушителя.

Другие детали произошедшего не раскрываются. Также нет сведений о пострадавших или нанесенном ущербе. Отмечается, что расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы

Стоит отметить, что это уже не первый случай проникновения на базу Эндрюс. Весной прошлого года двое на автомобиле попытались прорваться на авиабазу, когда там находились вице-премьер Камала Харрис и ряд американских чиновников, один человек тогда был задержан.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»