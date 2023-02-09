Смартфон вызвал полицию для пьяного хозяина за рулем

В Новой Зеландии мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и попал в ДТП. Сам водитель не собирался обращаться в правоохранительные органы, однако его смартфон вызвал полицию.

46-летний автомобилист врезался в дерево. iPhone 14 с помощью новой функции распознал аварию и самостоятельно позвонил в экстренные службы. При этом водитель сказал диспетчеру, что беспокоится не о чем.

Полицейские все же решили проверить вызов и прибыли к месту ДТП. Водитель отказался проходить медосвидетельствование и начал проявлять агрессию в отношении стражей порядка, за что его и арестовали.

Ранее в Австралии умные часы вызвали спецназ в спортивный зал. Гаджет позвонил в службу спасения, где неправильно интерпретировали услышанное и подумали, что речь идет о стрельбе.

Веллингтон, Зоя Осколкова

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