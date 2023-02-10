«Я рад, как идут дела»: Байден не готов принимать решение об участии в выборах

Президент США Джо Байден заявил, что пока не собирается принимать решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Telemundo.

«Я пока просто не готов принять это решение», – подчеркнул глава Белого дома. Он добавил, что в его заявлении не содержится скрытого мотива.

При этом Байден отметил, что не получал никаких негативных комментариев от его соратников по Демократической партии по поводу его возраста и политического будущего. «Я рад, как идут дела, я доволен тем, как меня принимают», – добавил американский президент. В следующем году Байдену будет 82 года, но этот факт его не беспокоит и не влияет на решение выдвинуть свою кандидатуру.

Стоит отметить, что двумя днями ранее Байден заявил в интервью телеканалу PBS, что намерен баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2024 года, но окончательного решения он еще не принял.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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