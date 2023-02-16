Один погиб и трое пострадали при стрельбе в ТЦ в США

В американском штате Техас один человек погиб и трое получили огнестрельные ранения во время перестрелки в торговом центре. Об этом сообщает телеканал CNN.
Инцидент произошел в городе Эль-Пасо. Неизвестный открыл огонь на фудкорте торгового центра Cielo Vista. Возникла паника. Прибывшие на место полицейские оцепили ТЦ и эвакуировали посетителей.
По последним данным, один человек погиб и еще трое госпитализированы. За их жизнь борются врачи.
Один подозреваемый был задержан. При этом полиция продолжает поиски других причастных к стрельбе в окрестностях. Местных жителей попросили держаться подальше от места происшествия.
Эль-Пасо, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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