Один погиб и трое пострадали при стрельбе в ТЦ в США

В американском штате Техас один человек погиб и трое получили огнестрельные ранения во время перестрелки в торговом центре. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел в городе Эль-Пасо. Неизвестный открыл огонь на фудкорте торгового центра Cielo Vista. Возникла паника. Прибывшие на место полицейские оцепили ТЦ и эвакуировали посетителей.

По последним данным, один человек погиб и еще трое госпитализированы. За их жизнь борются врачи.

Один подозреваемый был задержан. При этом полиция продолжает поиски других причастных к стрельбе в окрестностях. Местных жителей попросили держаться подальше от места происшествия.

Эль-Пасо, Зоя Осколкова

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