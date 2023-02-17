Сеул запустит военный спутник-разведчик в ноябре 2023 года

Южная Корея планирует в ноябре запустить свой первый военный разведывательный спутник. К середине 2020-х годов группировку планируется довести до пяти спутников, передает агентство «Рёнхап» с ссылкой на комитет по обороне Национальной ассамблеи.

Для вывода на орбиту готовят спутник стоимостью 927 млн долларов, который будет вести электронно-оптическое и инфракрасное наблюдение. Новая группировка аппаратов на орбите поможет ослабить зависимость от иностранных источников разведки и поможет отслеживать перемещения военных сил КНДР.

В июне 2022 года Южная Корея успешно запустила в космос ракету собственного производства «Нури» (KSLV-II). Аппарат вышел на заданную высоту и успешно вывел на орбиту спутник.

Сеул, Наталья Рязанова

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