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Пятница, 17 февраля 2023, 10:56 мск

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Сеул запустит военный спутник-разведчик в ноябре 2023 года

Фото: Роскосмос

Южная Корея планирует в ноябре запустить свой первый военный разведывательный спутник. К середине 2020-х годов группировку планируется довести до пяти спутников, передает агентство «Рёнхап» с ссылкой на комитет по обороне Национальной ассамблеи.

Для вывода на орбиту готовят спутник стоимостью 927 млн долларов, который будет вести электронно-оптическое и инфракрасное наблюдение. Новая группировка аппаратов на орбите поможет ослабить зависимость от иностранных источников разведки и поможет отслеживать перемещения военных сил КНДР.

В июне 2022 года Южная Корея успешно запустила в космос ракету собственного производства «Нури» (KSLV-II). Аппарат вышел на заданную высоту и успешно вывел на орбиту спутник.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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