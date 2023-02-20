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Понедельник, 20 февраля 2023, 11:31 мск

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При стрельбе в США один человек погиб и десять были ранены

В американском штате Теннесси за одну ночь произошли два массовых расстрела. В результате один человек погиб и десять пострадали. Об этом сообщает AP News.

Оба инцидента произошли в Мемфисе, один – в жилом районе Уайтхейвен, второй – недалеко от международного аэропорта.

Первая перестрелка произошла у ночного клуба в первом часу ночи. Двое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как критическое. Еще пятеро приехали в больницу на личных автомобилях, их травмы были не настолько серьезными, после оказания медицинской помощи их отправили по домам.

В полутора километрах от первого места были обнаружены еще пострадавшие. В этот раз один человек скончался от огнестрельного ранения, трое других доставлены в больницу в критическом состоянии.

Полиция разыскивает троих подозреваемых. Отмечается, что один из стрелявших мог быть ранен. Проводится расследование, устанавливаются мотивы совершенного преступления.

Мемфис, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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