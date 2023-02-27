Член Конгресса США предупредила о риске гражданской войны в стране

Вашингтон полностью оторван от мира обычных американцев, заявила член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. По ее мнению, в обществе нарастает угроза гражданской войны из-за разделения на республиканские и демократические штаты.

«Вашингтон и политический мир полностью оторваны от реальных американцев. Нравится это кому-то или нет, мы движемся к национальному разводу. Но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случится», – написала политик на своей странице в сервисе микроблогов.

Напомним, Марджори Тейлор Грин раскритиковала американского лидера Джо Байдена за то, что в День президента США он отправился с визитом на Украину. «Это невероятно оскорбительно. Джо Байден предпочел Украину Америке, заставив американский народ платить за украинское правительство и войну. Я не могу выразить, насколько американцы ненавидят Джо Байдена», – заявила политик.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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