Парламент Японии одобрил рекордный военный бюджет на 2023 год

Палата представителей в Японии одобрила проект военного бюджета на 2023 год на рекордную для страны сумму 6,82 трлн иен (50 млрд долларов). До конца марта бюджет должен быть рассмотрен в верхней палате парламента, палате советников, передает агентство Kyodo.

Военные расходы в проекте бюджета на 2023 год выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом и нацелены на укрепление защиты от угроз, исходящих от Китая, КНДР и России. В конце 2022 года правительство приняло пятилетнюю программу наращивания обороноспособности. В 2024 году планируется повысить корпоративный, подоходный и табачный налоги, чтобы наполнить военный бюджет.

Порядка 1,55 млрд долларов потратят на закупку крылатых ракет Tomahawk производства США, еще 830 млн – на ПО и оборудование для их запуска, обучение персонала.

Правительство Японии намерено увеличить военный бюджет на 50% в следующие пять лет. Минобороны и Минфин договорились заложить в долгосрочный проект бюджета 43 трлн иен на военные расходы.

Токио, Наталья Рязанова

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