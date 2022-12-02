Япония планирует увеличить военный бюджет на 50%

Правительство Японии согласовало увеличение военного бюджета на следующие пять лет на 50%. Кабмин намерен убедить правящие партии утвердить эти параметры, передает телеканал NHK.

Минобороны предложило заложить в проект бюджета 48 трлн иен на военные расходы для укрепления обороны страны. Минфин настаивал на снижении суммы на 10 трлн. Министерства сошлись на военных расходах в 40-43 трлн иен.

Премьер-министр Фумио Кисида обещал в 2023 году издать особое распоряжение об источниках финансирования военных расходов. Он также намерен убедить законодателей принять военный бюджет до 2027 года с утвержденными кабмином суммами.

Фумио Кисида обещал нарастить военные расходы с прицелом на обеспечение возможности длительных военных действий. Депутаты призвали модернизировать военные объекты, а также привести в готовность всю технику.

Напомним, Франция нарастила военный бюджет более чем на 20% и занялась модернизацией войск. Власти Тайваня анонсировали рекордную сумму на военные расходы в бюджете на 2023 год.

Токио, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»