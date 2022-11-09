Франция увеличила военный бюджет на 20%

Франция проводит модернизацию армии и нарастила военный бюджет более чем на 20%, рассказал официальный представитель французского правительства Оливье Веран. Он добавил, что военная помощь Украине никак не ослабляет французские войска.

«Мы увеличили бюджет, выделяемый армии, более чем на 20%. Делаем все, чтобы модернизировать нашу армию. Когда мы поставляем оружие нашим союзникам, мы не ослабляем нашу армию, напротив, мы усиливаем наши силы в рамках ЕС. Мы вовсе «не раздеваем» нашу армию», – цитирует чиновника РИА Новости.

Власти планируют отправить на военные расходы дополнительные средства после принятия закона о военном программировании, добавил Веран.

Франция уже заявила, что намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО. В Румынию отправили дополнительную технику и войска, чтобы расширить боевую группу.

Пентагон признал, что отправка военной помощи на Украину заметно истощает запасы США и ее союзников, а на ВПК ложится все большая нагрузка.

Париж, Наталья Рязанова

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