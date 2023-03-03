ВВС США закупят 26 самолетов-шпионов для боев в Европе и Китае

Американские ВВС закупят новые военные самолеты, которые смогут находить самолеты противника на большом расстоянии и вести с ними бой. Popular Mechanics отмечает, что новые E-7 Wedgetails будут незаменимы в случае боев в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пентагон намерен заменить 31 E-3 Sentry с полувековой историей на 26 самолетов производства компании Boeing. Сейчас только 60% воздушного флота ВВС США полностью готовы к миссиям.

На самолетах E-7 стоят массивные радиолокационные решетки, которые могут обнаруживать морские и воздушные цели на расстоянии до 400 км. Оборудование на борту также может вести электронную разведку, чтобы отслеживать и глушить радиолокационные системы противника.

Аналитики заявили, что военно-промышленный комплекс США не способен подготовить страну к участию в крупных военных конфликтах. Из 70 подрядчиков за 40 лет осталось пять, прекращены или урезаны многие программы разработки новых вооружений.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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