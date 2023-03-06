В США жертвами снежной бури стали 13 человек

В США снежная буря обрушилась на несколько штатов. По последним данным, погибли не менее 13 человек. Люди оказались в ловушках в собственных домах, а спасательные службы не могут проехать из-за метровых сугробов на дорогах.

Наиболее пострадавшим районом из-за снежной бури стал Юго-Запад. Обычно в это время в Калифорнии и Аризоне устанавливается теплая погода, однако в этом году циклон принес мощный снегопад. Снегом замело главные трассы, целые населенные пункты оказались отрезанными от внешнего мира.

Спасательные службы вынуждены использовать вертолеты, но далеко не всегда им удается оказать помощь нуждающимся. Люди оставляют послания на снегу, как в Сан-Бернардино, где жители вытоптали надпись «Помогите нам!». Но добраться до отдаленных мест будет невозможно еще как минимум несколько дней. Зоной повышенной опасности объявлена на всю предстоящую неделю территория от Юго-Запада до Северо-Востока протяженностью 4 тысячи километров. В снежной ловушке окажутся 22 миллиона американцев.

Кроме того, экстренные службы озабочены тем, что будет, когда эти тонны снежной массы начнут таять. Если вовремя не убрать последствия снежной бури, то Калифорния попросту утонет в паводковых водах.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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