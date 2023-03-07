СМИ: неисправные танки ФРГ поставили под вопрос безопасность НАТО

Только половина немецких танков Leopard 2A7 в составе 393-го танкового батальона бундесвера исправна и готова к бою. А именно этот батальон является центром немецких подразделений для объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО (VJTF).

Силы VJTF должны первыми встречать противников НАТО в случае конфликта и удерживать позиции, пока не мобилизуют основными силы. Разные страны НАТО каждый год берут ответственность за силы VJTF. В 2023 году ФРГ должна держать наготове восемь тысяч солдат, которые в течение двух-семи дней могли бы отправиться на фронт. И танковый батальон.

По данным телеканала ZDF, из 40 танков в боеготовности только 20, и это даже больше, чем было в январе – 17. Боевые машины слишком часто ломаются, а поставить 30 новых до конца года Берлин не сможет.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал плачевное состояние танков Leopard 2, обещанных Киеву. Находившимся в Испании немецким боевым машинам также понадобился капитальный ремонт перед отправкой на Украину.

Москва, Наталья Рязанова

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