Ущерб от землетрясений в Турции превысил $100 млрд

Власти Турции продолжают подсчитывать ущерб от мощных землетрясений, случившихся 6 февраля, и сотен афтершоков. Предварительные расчеты показали, что сумма будет выше 100 млрд долларов, передает Reuters.

«Сумма ущерба, представленная правительством и подтвержденная международными партнерами, превысит 100 млрд долларов», – заявила постпред программы развития ООН в Турции Луиза Винтон.

Эти данные возьмут за основу для конференции по сбору средств для пострадавшего региона, которая запланирована в Брюсселе на 16 марта. Названная сумма описывает ущерб только в Турции.

По данным агентства, общее число жертв стихии в Турции и Сирии превысило 52 тыс. человек. Подземные толчки были такой силы, что ощущались в юго-восточных провинциях Турции, в северных регионах Сирии и нескольких соседних странах.

Ранее аналитики оценили ущерб для турецких властей в 84 млрд долларов. Они учли потери жилого фонда, социальных учреждений, инфраструктуры, а также потери от гибели работников и дохода от текстильного экспорта: центр текстильной промышленности располагался в пострадавших районах.

Анкара, Наталья Рязанова

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