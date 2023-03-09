В ЕС согласовали совместные закупки оружия для Украины

Страны Евросоюза договорились о совместных закупках боеприпасов для Украины, заявил глава европейкой дипломатии Жозеп Боррель. Детали соглашения пока находятся в разработке.

Боррель подчеркнул, что Киеву снаряды нужны как можно скорее, поэтому ЕС в ближайшие недели передаст все, что уже есть у европейских армий на складах и будет передано им по свежим контрактам с ВПК. ЕС также будет продвигать «совместные закупки», чтобы в среднесрочной перспективе передать Киеву часть боеприпасов, купленных на общие средства.

«В более отдаленной перспективе – повышать обороноспособность нашей промышленности. Мы работаем вместе с Еврокомиссией над тем, как можно увеличить этот потенциал», – говорится в заявлении Борреля.

Он добавил, что министры обороны стран ЕС согласились, что Украине нужны срочные поставки снарядом для артиллерии, в том числе 155-мм и 152-мм. Министры согласовали выделение на эти нужды миллиарда евро из Европейского фонда мира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал дефицит артиллерии, боеприпасов, военных самолетов и танков. Жозеп Боррель призвал страны внутри ЕС одобрить выделение миллиарда евро на поставку оружия, запрошенного киевским режимом.

Брюссель, Наталья Рязанова

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