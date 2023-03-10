В перестрелке в центре Баку пострадали три человека

В центре столицы Азербайджана произошла стрельба. В результате три человека получили ранения. Правоохранительные органы проводят расследование.
Неизвестный открыл огонь возле Бакинского государственного цирка. По предварительным данным, сам стрелявший скрылся с места происшествия.
Три человека были ранены, в том числе студент. Пострадавших госпитализировали, их состояние не уточняется.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, по факту стрельбы проводится расследование, устанавливается личность подозреваемого.
Баку, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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