В перестрелке в центре Баку пострадали три человека

В центре столицы Азербайджана произошла стрельба. В результате три человека получили ранения. Правоохранительные органы проводят расследование.

Неизвестный открыл огонь возле Бакинского государственного цирка. По предварительным данным, сам стрелявший скрылся с места происшествия.

Три человека были ранены, в том числе студент. Пострадавших госпитализировали, их состояние не уточняется.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, по факту стрельбы проводится расследование, устанавливается личность подозреваемого.

Баку, Зоя Осколкова

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