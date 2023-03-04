В Баку человек погиб при стрельбе в супермаркете

Один человек погиб, двое ранены во время стрельбы в супермаркете в азербайджанской столице Баку. Неизвестные напали на инкассаторскую машину у входа в магазин, пишет Report.

Инцидент произошел вскоре после полудня по местному времени в магазине в Хатаинском районе города. В 12:21 часов поступил вызов на станцию скорой помощи. Прибывшие медики нашли на месте происшествия двух человека в состоянии средней тяжести, их доставили в ближайшую больницу.

Еще один человек, сотрудник службы инкассации, погиб на месте. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

В штате Техас в США один человек погиб и трое получили огнестрельные ранения во время перестрелки в торговом центре. Неизвестный открыл огонь на фудкорте.

Баку, Наталья Рязанова

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