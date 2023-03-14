Париж утонул в мусоре из-за забастовки уборщиков

Улицы Парижа забиты мусором в связи с забастовкой мусорщиков, присоединившихся к акции против пенсионной реформы. В столице Франции скопилось более 5,6 тыс. тонн мусора, передает BFM-TV.

Отходы копятся на улицах Парижа уже неделю – столько бастуют уборщики улиц. Соцсети заполнили фотографии и видеоролики того, как столица утопает в грудах коробок и черных мешков, а из переполненных мусорных баков все валится на мостовую.

Власти привлекли частную компанию для уборки части отходов. Рабочие ночью вывезли мусор от продовольственных рынков, убрали скопление отходов там, где они слишком мешали пешеходам. Телеканал отметил, что ночная чистка не особо изменила ситуацию.

Мусорщики могут выходить на пенсию в 57 лет вместо 62 лет. Но пенсионная реформа может изменить их пенсионный возраст до 59 лет. Поэтому уборщики улиц присоединились к забастовке против принятия законопроекта.

7 марта в ряде регионов Франции прошли протестные шествия граждан, не согласных с пенсионной реформой. По всей стране было запланировано 269 акций протеста с участием от 1,1 до 1,4 млн человек.

Париж, Наталья Рязанова

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