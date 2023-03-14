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Байден на военной базе усомнился, что он главнокомандующий

Фото: Белый дом

Президент США Джо Байден усомнился в том, что является главнокомандующим вооруженных сил страны. Инцидент произошел на военной базе Point Loma в Калифорнии.

Американский лидер выступал перед солдатами, стоя на трибуне с премьер-министрами Великобритании и Австралии Риши Сунаком и Энтони Альбанезе. До этого они обсуждали планы развития стратегического партнерства AUKUS.

Запись с выступления была опубликована в социальных сетях. Байден обращался к экипажу линкора «Миссури». Он хотел удостовериться, что его хорошо слышно. В ответ военнослужащие крикнули «ура».

«Я вижу их там всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать «вольно»? Я их главнокомандующий, правильно?», – поинтересовался Байден.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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