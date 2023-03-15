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Среда, 15 марта 2023, 15:27 мск

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В США восьмилетнего мальчика арестовали за покушение на убийство

В США восьмилетний мальчик был арестован за попытку убийства приемного ребенка. Об этом сообщает Mirror.

Между детьми завязалась драка, во время которой один из них ударил ножом своего оппонента. Другие мальчики остановили агрессора, но он продолжают угрожать остальным убийством.

Прибывшие на место полицейские попытались задержать ребенка, но тот начал убегать и сопротивляться. В результате его все-таки схватили и отправили в центр для малолетних преступников.

Отмечается, что в прошлом мальчик уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за агрессивное поведение и насилие. Теперь ему предъявлены обвинения в избиении при отягчающих обстоятельствах, попытке убийства, нападении на сотрудника правоохранительных органов и сопротивлении аресту.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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