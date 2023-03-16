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Четверг, 16 марта 2023, 10:27 мск

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США угрожают заблокировать TikTok

Американские власти угрожают заблокировать TikTok в США, если китайские владельцы не продадут свою долю. Об этом сообщает агентство Reuters.

Руководство соцсети получило уведомление от возглавляемого Минфином США Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS). В документе выдвигается требование о продаже акций, принадлежащих китайским владельцам приложения.

В настоящее время 60% акций компания-владельца видеоприложения ByteDance принадлежат глобальным инвесторам, 20% – сотрудникам и 20% – основателям. В TikTok рассматривают отделение от материнской компании в крайнем случае.

Стоит отметить, что запретить китайскую соцсеть в США предлагал еще предшественник нынешнего президента Джо Байдена республиканец Дональд Трамп. В 2020 году он попытался заблокировать TikTok, но это решение было отменено американским судом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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