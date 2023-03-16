Сенат Франции одобрил пенсионную реформу

Сенат Франции принял во втором чтении законопроект о пенсионной реформе. Документ принят 193 голосами «за» при 114 голосах «против», сообщает BFM-TV.

«Как и ожидалось, Сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за пенсионную реформу во втором чтении законопроекта: 193 голоса «за», 114 – «против», 38 воздержались», – говорится на сайте телеканала.

BFM-TV отметил, что от Сената не ожидали другого решения, но основная интрига сохранится до голосования в Национальном собрании. Рассмотрение законопроекта начнётся в 15:00 часов по местному времени 16 марта.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил роспуском Национального собрания в случае провала голосования. Законопроект предлагает повысить пенсионный возраст до 64 лет. Реформа уже вызвала бурю протестов, в ряде регионов страны прошли демонстрации, профсоюзы организовали массовую забастовку.

Париж, Наталья Рязанова

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