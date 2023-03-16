Французский парламент может быть распущен из-за пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил роспуском национального собрания (нижней палаты парламента) страны. Об этом сообщил канал BFMTV.

Сегодня состоится окончательное голосование по проекту пенсионной реформы, вызвавшей волну протестов по всей Франции. Данный законопроект предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Как узнал BFMTV от правительственного источника, Эммануэль Макрон, который встретился в Елисейском дворце с премьер-министром Элизабет Борн и министрами, имеющими отношение к пенсионной реформе, заявил об угрозе роспуска собрания в случае провала голосования в зале заседаний.

Текущая неделя станет решающей для правительства. Премьер Франции отмечала, что не хочет применять статью 49.3 конституции, которая позволяет властям принять законопроект без одобрения парламента. Дело в том, что она уже 10 раз прибегала к этой мере, чтобы провести законопроекты о бюджете на 2023 год осенью прошлого года.

Париж, Зоя Осколкова

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