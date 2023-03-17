В США на АЭС произошла утечка радиоактивной воды

В США на атомной электростанции «Монтиселло» произошла утечка воды с тритием, радиоактивным изотопом водорода. Инцидент был зафиксирован еще в ноябре прошлого года, но общественности об этом стало известно только сейчас.

Как передает агентство Bloomberg, авария на АЭС в штате Миннесота произошла 22 ноября. Электроэнергетическая компания Xcel Energy заявляет, что сразу локализовала утечку и сообщила о случившемся Комиссии по ядерному регулированию и властям штата.

По данным CBS News, из водовода, проходящего между двумя корпусами на объекте, вытекло 400 тысяч галлонов (более 1,5 млн литров) воды, загрязненной тритием. Около четверти этого объема удалось утилизировать, процесс очистки продолжается.

Xcel Energy намеревается отключить электростанцию только в следующем месяце, чтобы провести ремонтные работы, во время которых и выяснят причину утечки.

В Управлении по контролю за загрязнением окружающей среды в свою очередь уверяют, что какие-либо угрозы для источников питьевой воды или близлежащей реки Миссисипи отсутствуют.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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