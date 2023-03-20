ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира

Россия заняла 70-е место среди стран мира по уровню счастья. Об этом говорится в докладе World Happieness Report, подготовленном группой экспертов по заказу Организации Объединенных Наций (ООН).
В рейтинг вошли 137 государств. При составлении списка специалисты принимали во внимание доход населения, здоровье, социальную поддержку, уровень свободы, щедрость и отсутствие коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.
Шестой год подряд самой счастливой страной в мире названа Финляндии. При этом в 2023 году Финляндия существенно опережает других лидеров списка по уровню счастья.
Затем идут Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург. Замыкает десятку лидеров Новая Зеландия.
Россия оказалась на 70-й позиции. За год наша страна улучшила свое положение в рейтинге, в прошлом году РФ находилась на 80-м месте.
США расположились на 15-й строчке, Германия – на 16-й, у Украины – 93-е место.
Самыми несчастными странами мира признаны Афганистан (137) и Ливан (136).
Нью-Йорк, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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