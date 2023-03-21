Киргизия накопила рекордный запас золота

Запас золота в Киргизии достиг рекордных объемов, заявил президент республики Садыр Жапаров. Он подчеркнул, что накопление проведено в непростых условиях, сложившихся в мире, передает «Интерфакс».

«Совместная координация ветвей власти позволила собрать такой объем запасов золота, чего не наблюдалось за всю историю независимого Кыргызстана. Мы держим их на случай непредвиденных обстоятельств в качестве стратегических резервов», – сказал Жапаров на праздничном мероприятии по случаю Нооруза.

Президент отметил, что в мире сложилась непростая ситуация, которая повлияла и на экономику Киргизии.

«Они не обошли и нас стороной, что заметно отразилось на росте цен. Мы преуспели в сфере безопасности и обороны, поскольку вопрос целостности страны вышел на первое место в связи с известными событиями. Мы закупили современную военную технику, выделив на это миллиарды», – сказал глава государства.

Центральные банки мира приобрели в 2022 году максимальный с 1967 года объем золота – 1 136 тонн. Мировой спрос на золото вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом, до 4 741 тонны, что стало максимумом с 2011 года.

Москва, Наталья Рязанова

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