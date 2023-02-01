Центробанки мира закупили рекордное количество золота

Центральные банки мира приобрели в прошлом году максимальный с 1967 года объем золота. Закупки достигли 1 136 тонн, сообщил Всемирный совет по золоту.

По его данным, Народный банк Китая в 2022 году закупил 62 тонны. Официальные резервы КНР в настоящее время составляют более 2 тыс. тонн золота, приводит данные ВСЗ ТАСС.

Турция увеличила золотые запасы почти на 400 тонн, до 542 тонн. В 2022 году активно покупали золото и страны Ближнего Востока.

Меж тем Нацбанк Казахстана стал крупнейшим продавцом драгметалла в прошлом году: запасы золота сократились на 51 тонну – до 352 тонн.

Главными причинами роста спроса на золото ВСЗ называет геополитическую неопределенность и высокую инфляцию.

В целом мировой спрос на золото в 2022 году увеличился на 18% по сравнению с предыдущим годом, до 4 741 тонны. Это максимальное значение с 2011 года.

Ранее сообщалось, что центробанки постепенно отказываются от доллара из-за агрессивной внешнеэкономической политики и огромного внешнего долга США.

Москва, Наталья Петрова

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