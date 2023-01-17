Bloomberg: Россия скупает золото, чтобы обезопасить себя от доллара

Россия, как и Китай, стремится обезопасить себя от волатильности американской валюты скупкой золота. Об этом говорится в статье аналитического агентства Bloomberg.

Большинство населения планеты до сих пор считает золото настоящими и реальными деньгами. Этот драгоценный металл сохраняет свою покупательную способность на протяжении почти трех тысяч лет. На фоне дедолларизации России и Китая эти страны пытаются нарастить свои золотые активы.

По данным аналитиков, за последний месяц цены на золото выросли в среднем на 7%. При этом ключевую роль в росте стоимости драгметалла сыграли Москва и Пекин, которым нужно накопить резервы и застраховаться от доллара в условиях санкционного давления.

По мнению автора статьи, массовая скупка золота на мировом рынке, не только Россией и Китаем, но и многими центробанками, является наглядным примером того, что этот металл все воспринимают в качестве денег. В мире попросту нет альтернативы, которая позволила бы обезопасить свой капитал на длительный срок.

Москва, Зоя Осколкова

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