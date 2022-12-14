Спрос вырос: россияне с начала года купили 30 тонн золота

Россияне с начала года стали в семь раз чаще покупать золото, рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Объем купленного в слитках металла уже превысил 30 тонн.

«В прошлом году была реализация 6 тонн, сейчас на конец ноября было 30 тонн. Мы ожидаем, что предновогодний сезон доведет, может, до 40», – сказал чиновник во время посещения Приокского завода цветных металлов (ПЗЦМ).

За 9 месяцев 2022 года около 18 т купленного гражданами золота пришлось на слитки по килограмму (около 60%), 11,4 т – на слитки до килограмма (38%) и 0,6 т (около 2%) – на слитки тяжелее килограмма. Россияне все чаще покупают золото в слитках до 100 грамм, приводит данные Минфина агентство «Прайм».

Золото частично замещает наличную иностранную валюту у россиян, и это хорошо, добавил Моисеев. Он назвал хорошим результатом вероятность замещения 20% валюты драгоценным металлом в следующие 10 лет.

В Индии начал работу первый в мире банкомат по продаже золота. Компания Goldsikka Pvt Ltd намерена увеличить их число в стране до трех тысяч и выйти на мировой рынок.

Москва, Наталья Рязанова

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