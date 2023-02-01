Центробанки мира отказываются от доллара из-за агрессивной внешней политики США

Американская валюта постепенно вытесняется из госрезервов. Центробанки отказываются от доллара из-за агрессивной внешнеэкономической политики и огромного внешнего долга США. Об этом говорится в докладе «Будущее монетарной системы» Исследовательского института швейцарского банка Сredit Suisse.

Американская экономика утрачивает доверие по всему миру. Этому способствуют разгон инфляции, огромный дефицит бюджета (1,3 трлн долларов), неподъемный внешний долг (31 трлн, 121,5% ВВП). К тому же никому не нравятся попытки использовать доллар как оружие в экономическом противостоянии, передает РИА «Новости».

По словам авторов доклада, вероятность масштабного отказа от доллара США повышается. Так в 1970-х в мировых резервах на доллар приходилось 80%, в 2022-м – всего 58,8%, что является минимальным показателем за 20 лет.

Аналитики выделили несколько сценариев, среди которых появление нового гегемона или глобальной валюты. Впрочем, пока оба варианта маловероятны. Для первого – нужно политическое единство, для второго – стабильная широко распространенная валюта. Наиболее вероятный сценарий – возникновение многополярной финансовой системы. Этому помогут расширение торговли в национальных валютах, развитие региональных рынков капитала и механизмов страхования от шоков, вызванных денежно-кредитной политикой США.

Кроме того, резервная валюта – это всегда зависимость от другого государства. Поэтому мир может предпочесть единую наднациональную денежную единицу. Не исключено, что цифровую, выпускаемую ЦБ разных стран на определенных условиях.

Берн, Зоя Осколкова

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