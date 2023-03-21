В американских больницах тревожными темпами распространяется устойчивый грибок

В медицинских учреждениях США распространяется опасный грибок Candida auris с высокой устойчивостью к препаратам. Об этом сообщает американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Candida auris впервые был обнаружен у пациента в одной из клиник Японии в 2009 году. Затем грибок распространился по миру, а в Великобритании стал причиной гибели восьми заболевших.

«Тревогу вызвал рост в три раза в 2021 году числа случаев (заболеваний грибковыми инфекциями), устойчивых к эхинокандину – противогрибковому препарату, наиболее рекомендованному для лечения инфекций Candida auris», – отмечается на сайте ведомства.

В 2022 году наблюдался рост числа случаев заболеваний. Несмотря на то, что для здоровых людей грибок не представляет большой опасности, он может привести к летальному исходу у пациентов, проходящих длительное лечение.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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