Дания попросила Nord Stream AG поднять неизвестный цилиндр из Балтики

Датские специалисты нашли неизвестный цилиндр около трубопровода «Северный поток-2». Они пригласили оператора газопровода Nord Stream AG поучаствовать в поднятии предмета на берег.

Предмет нашли на дне Балтийского моря. Предварительно, он не представляет опасности и похож на морской дымовой буй: 40 см в длину и 10 см в диаметре. Для подробного изучения цилиндр решено поднять на поверхность.

«Датские власти приняли решение достать объект при содействии министерства обороны Дании. Датское энергетическое агентство пригласило владельца трубопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции», – говорится в заявлении на сайте агентства.

Компания пока не ответила на запрос. Датские власти пообещали сообщить новости об операции и объекте, когда появится информация.

Постпред России при ООН Василий Небензя официальным письмом обратил внимание Совбеза ООН, Генассамблеи организации и ее генсека Антониу Гутерриша к тому, что руководство ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ в расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море.

Копенгаген, Наталья Рязанова

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