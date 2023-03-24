российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 марта 2023, 10:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Дания попросила Nord Stream AG поднять неизвестный цилиндр из Балтики

Фото: Береговая охрана Швеции / Ritzau Scanpix

Датские специалисты нашли неизвестный цилиндр около трубопровода «Северный поток-2». Они пригласили оператора газопровода Nord Stream AG поучаствовать в поднятии предмета на берег.

Предмет нашли на дне Балтийского моря. Предварительно, он не представляет опасности и похож на морской дымовой буй: 40 см в длину и 10 см в диаметре. Для подробного изучения цилиндр решено поднять на поверхность.

«Датские власти приняли решение достать объект при содействии министерства обороны Дании. Датское энергетическое агентство пригласило владельца трубопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции», – говорится в заявлении на сайте агентства.

Компания пока не ответила на запрос. Датские власти пообещали сообщить новости об операции и объекте, когда появится информация.

Постпред России при ООН Василий Небензя официальным письмом обратил внимание Совбеза ООН, Генассамблеи организации и ее генсека Антониу Гутерриша к тому, что руководство ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ в расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море.

Копенгаген, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа, Нефть и газ,