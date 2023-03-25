Экс-президент Франции: Путин не ожидал такой реакции Запада на спецоперацию на Украине

Глава российского государства Владимир Путин до начала военной операции не верил в возможность сильного ответа со стороны Запада. Об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое цитирует РБК.

«Чтобы предотвратить войну, необходимо установить баланс сил. Необходимо четко понимать, что в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция. Путин в это не верил», – сказал Олланд.

По его словам, западные страны не поняли намерений Путина, который считал, что разногласия внутри Евросоюза и «политическая слабость» объединения приведут к мягкой реакции на военную операцию. Олланд отметил, что власти Германии полагали, что «удержат Путина от военных действий». «Обычно поставщик ведет себя корректно, в противном случае он теряет клиента», – пояснил он, имея в виду поставки энергоресурсов.

Экс-президент Франции заявил также, что Европе следовало бы заранее остановить строительство газопровода «Северный поток-2», а компаниям – покинуть российский рынок. Он напомнил, что после присоединения Крыма к России отменил сделку по продаже вертолетоносцев «Мистраль» российской армии, но другие государства оставили Париж «в одиночестве» в этом вопросе и «продолжали свои обычные отношения» с Москвой.

В феврале Олланд также делился своим видением хода рассуждений Путина. Он предположил, что российский президент рассчитывает на увеличение усталости на Западе от поддержки Украины, после чего там согласятся на переговоры на условиях России, а Путин понимает только язык силы. «Он радикально рациональный человек, или рационально радикальный человек, как вам угодно», – добавил Олланд.

В прошлом декабре бывший канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что минские соглашения (заключены при посредничестве ФРГ и Франции) «заморозили» конфликт России и Украины и тот не был решен, но это «дало Украине драгоценное время» на подготовку к войне. Олланд тогда согласился с ее мнением: «минские соглашения на время остановили наступление россиян», а украинская армия успела укрепиться.

Париж, Светлана Антонова

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