российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 25 марта 2023, 18:19 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Экс-президент Франции: Путин не ожидал такой реакции Запада на спецоперацию на Украине

Франсуа Олланд. Фото из архива официального сайта Кремля

Глава российского государства Владимир Путин до начала военной операции не верил в возможность сильного ответа со стороны Запада. Об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое цитирует РБК.

«Чтобы предотвратить войну, необходимо установить баланс сил. Необходимо четко понимать, что в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция. Путин в это не верил», – сказал Олланд.

По его словам, западные страны не поняли намерений Путина, который считал, что разногласия внутри Евросоюза и «политическая слабость» объединения приведут к мягкой реакции на военную операцию. Олланд отметил, что власти Германии полагали, что «удержат Путина от военных действий». «Обычно поставщик ведет себя корректно, в противном случае он теряет клиента», – пояснил он, имея в виду поставки энергоресурсов.

Экс-президент Франции заявил также, что Европе следовало бы заранее остановить строительство газопровода «Северный поток-2», а компаниям – покинуть российский рынок. Он напомнил, что после присоединения Крыма к России отменил сделку по продаже вертолетоносцев «Мистраль» российской армии, но другие государства оставили Париж «в одиночестве» в этом вопросе и «продолжали свои обычные отношения» с Москвой.

В феврале Олланд также делился своим видением хода рассуждений Путина. Он предположил, что российский президент рассчитывает на увеличение усталости на Западе от поддержки Украины, после чего там согласятся на переговоры на условиях России, а Путин понимает только язык силы. «Он радикально рациональный человек, или рационально радикальный человек, как вам угодно», – добавил Олланд.

В прошлом декабре бывший канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что минские соглашения (заключены при посредничестве ФРГ и Франции) «заморозили» конфликт России и Украины и тот не был решен, но это «дало Украине драгоценное время» на подготовку к войне. Олланд тогда согласился с ее мнением: «минские соглашения на время остановили наступление россиян», а украинская армия успела укрепиться.

Париж, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Российские войска уничтожили за сутки еще порядка 400 украинских боевиков / Киев хочет вдвое повысить стоимость транзита российской нефти в Европу / «Мы еще не можем начать»: Зеленский заявил о проблемах с контрнаступлением в Донбассе / США и Киев готовятся к диверсионной войне внутри России / В Минобороны России раскрыли последствия после применения боеприпасов с обедненным ураном / Под Одессой российские военные разбомбили ангар с беспилотниками / Украинская армия готовится к прорыву у Орехова в Запорожской области / «Нельзя исключать ничего»: Медведев допустил завершение СВО в Киеве или во Львове

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,