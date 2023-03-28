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Вторник, 28 марта 2023, 09:13 мск

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КНДР нарастит производство оружейных ядерных материалов

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал нарастить производство ядерных материалов для создания оружия. На фоне заявления военные в стране провели новое испытание подводного ядерного беспилотника и имитацию ядерного взрыва в атмосфере.

«Для полной реализации плана по увеличению количества ядерного оружия необходимо расширять производство оружейного ядерного материала на перспективу и ускорить производство мощного ядерного оружия», – цитирует заявление Ким Чен Ына агентство ЦТАК.

Северокорейский лидер отметил, что страна должна постоянно наращивать ядерный потенциал. Потому что подобное оружие не придется использовать, только когда оно мощное и готово к действию.

В русле этой задачи с 25 по 27 марта прошли очередные испытания подводного ядерного беспилотника «Хэиль-1». Аппарат почти за 41,5 часа прошел около 600 км по овальной и зигзагообразной траектории и произвел детонацию макета ядерного заряда.

Северокорейские военные также использовали тактические баллистические ракеты класса «земля – земля», чтобы устроить имитацию ядерного взрыва в атмосфере. Взрыв осуществлен 27 марта на высоте 500 м.

24 марта Северная Корея испытала новую систему «стратегического подводного вооружения». Руководство КНДР призвало южных соседей прекратить военные учения с США.

Пхеньян, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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