Революция, автократия, смена власти, война? К чему приведут беспорядки в Израиле

Из-за массовых беспорядков в Израиле закрыт аэропорт Бен-Гурион. В стране продолжаются протесты против судебной реформы, которую инициировал Бенджамин Нетаньяху. «Новый День» попросил экспертов прокомментировать ситуацию в Израиле и возможные варианты ее развития.

По мнению политобозревателя Андрея Перлы, Израиль переживает собственный вариант «цветной революции» или майдана. За событиями последних дней может стоять демократическая партия США и «левые» Израиля, которые стремятся сместить национально ориентированное правительство. Перла отмечает: «Нетаньяху никак не положительный герой, мнение, что он – «друг Путина», ни на чем не основано. Просто он руководствуется интересами своего народа, а не чужого. А от него требуют, чтобы он ориентировался на демократическую партию США, к которой принадлежит товарищ Байден. Если Израиль пойдет вразнос, если там начнется гражданская война, то активизируются все внешние враги – Ливан, Иордания, Сирия, палестинские исламские организации. Ответом будут судорожные попытки израильской армии исправить ситуацию и война. А если на Ближнем Востоке вспыхнет война – то она будет ядерной и последней. Хорошо, если Нетаньяху удержится».

По мнению политолога Константина Калачева, сейчас происходит столкновение демократического светского общества с попыткой Нетаньяху в союзе с ортодоксами установить автократию, которое должно завершится успехом светского Израиля. «Но дальше легко не будет. Страна расколота, – отмечает Калачев. – Нетаньяху удивил. Это ведь надо было сперва выиграть тяжелейшие выборы, после чего заняться исключительно судебной реформой, уволить несогласного с ней министра обороны, спровоцировать забастовку учителей, довести дело до остановки работы аэропорта, подвести страну практически к гражданскому неповиновению, растерять поддержку в армии, поставить под сомнение престиж Израиля за рубежом. Ради чего? Ради контроля над единственной оставшейся независимой от Нетаньяху структурой. Да, группа поддержки у него по-прежнему есть. Сильная рука востребована. Но авторитарный Израиль противоречит желаниям большинства. Во всяком случае – пока».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня аэропорт имени Бен-Гуриона остановил все вылеты из-за масштабных протестов в стране. При этом президент Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить процесс судебной реформы, которая стала причиной недовольства граждан.

На прошлой неделе израильская организация «Форум 15 городов», в которую входят 17 наиболее экономически устойчивых городов страны, объявила об ужесточении акций протеста против продвигаемого правительством проекта закона о регулировании народного хозяйства.

Тель-Авив, Евгения Вирачева

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