Израиль приостановил воздушное сообщение с другими странами из-за протестов

Аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле остановил все вылеты из-за масштабных протестов в стране. При этом президент Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить процесс судебной реформы, которая стала причиной недовольства граждан.

Отмечается, что национальный профсоюз Израиля в рамках всеобщей забастовки в стране принял решение закрыть Бен-Гурион. Только сегодня аэропорт должен был принять и отправить в разные страны около 73 тысяч пассажиров. К посадке будут допущены только те рейсы, которые уже находятся в небе. Объявление о приостановке работы воздушной гавани было сделано председателем комитета по управлению аэропортами Израиля.

Общенациональные забастовки начались во многих секторах, включая университеты, больницы и транспорт. «Мы беремся за руки, чтобы остановить рабочую активность в Государстве Израиль. Торговые центры и фабрики закроются», – заявил Арнон Бар-Давид, председатель национального центра израильских профсоюзов Гистадрут, в котором состоит около 800 тысяч человек.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы. «Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», – заявил глава государства.

Есть сведения, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху прислушался к протестующим и главе государства и уже принял решение остановить процесс реформы. Ожидается, что глава израильского кабмина позднее объявит об этом шаге, пишет интернет-издание Ynet news.

Массовые акции протеста проходят в Израиле несколько недель подряд. Так накануне на улицы вышли более 600 тысяч человек, больше 6% населения страны. Они требуют отмены закона о том, что парламентское большинство сможет избирать судей Верховного суда, которые лишатся права отменять решения кабмина. В израильской оппозиции считают, что судебная реформа ослабит судебную власть и ее способность контролировать действия правительства и парламента.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»