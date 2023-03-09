Глава Пентагона решил не покидать аэропорт Тель-Авива из-за массовых протестов

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль с визитом, но решил не покидать аэропорт из-за протестующих. Премьер Биньямин Нетаньяху прилетит на встречу с главой Пентагона на вертолете.

По данным 12 канала израильского телевидения, Остин проведет встречи с израильскими политиками и выступит с заявлением для прессы в штаб-квартире Israel Aerospace Industries, которая располагается в аэропорту Бен-Гурион.

Тем временем, в разных районах страны проходят массовые протесты против продвигаемой кабинетом Нетаньяху судебной реформы. Законопроект значительно ограничит полномочия Верховного суда, а также предоставит правительству контроль над процедурой назначения судей.

Ранее демонстранты заблокировали подъезды к главной международной воздушной гавани страны. Полиция использует кавалерию в попытках расчистить автостраду от протестующих. Как сообщает The Times of Israel, полицейские начали задерживать участников митинга.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

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