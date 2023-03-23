Израильские манифестанты объявили об ужесточении акций протеста

Израильская организация «Форум 15 городов», в которую входят 17 наиболее экономически устойчивых городов страны в четверг, 23 марта, объявила об ужесточении акций протеста против продвигаемого правительством проекта закона о регулировании народного хозяйства, – сообщают израильское агентство Newsru.co.il

В сообщении агентства говорится, что, начиная с прошлой недели в городах, входящих в «Форум 15 городов», таких, как: Тель-Авив, Ашдод, Беэр-Шев, Гиватаим, Герцлия, Хадер, Холон, Хайфа, Кфар-Саба, Нетания, Петах-Тиква, Ришон ле-Цион, Реховот, Рамат-Ган, Раанана, Ашкелон и Рамат а-Шарон не работают муниципальные комиссии по проектированию и строительству и не выдаются документы для Управления регистрации недвижимого имущества.

«Фактически это означает полный паралич продвижения всех строительных проектов и невозможность оформления сделок по купле-продаже недвижимости. А теперь объявлено, что с воскресенья, 26 марта, к муниципальной забастовке присоединятся отделы лицензирования бизнесов», – пишут израильские журналисты.

Отмечается, что «Форум 15 городов», требует прекратить продвижение параграфа закона о госрегулировании, предусматривающего перераспределение доходов от муниципального налога на коммерческую недвижимость.

Между тем, в столице Израиля Тель-Авиве в четверг, 23 марта, вспыхнули столкновения между демонстрантами, протестующими против юридической реформы, и полицией. Сообщалось о применении полицией водомета против участников протеста Согласно сообщениям очевидцев, полиция проводит задержания демонстрантов. Девять были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка. По всей стране в течение дня во время акций протестов были задержаны более 100 человек.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специально собранной пресс-конференции, заявил, что продвижение реформы не будет остановлено.

«Сразу после выборов я сказал, что я буду премьер-министром всех жителей Израиля, и я продолжаю утверждать то же самое и сегодня. Мы обязаны защитить страну от внутреннего раскола. Противники реформы – не предатели, а сторонники реформы – не фашисты», – заявил израильский премьер.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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