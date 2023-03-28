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Вторник, 28 марта 2023, 14:13 мск

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Жителю Турции грозит 15 лет тюрьмы за подделку больничного

В Турции мужчине и сотрудникам больницы грозит лишение свободы за поддельный больничный. Об этом сообщает агентство DHA.

Сотрудник частной клиники отсутствовал на работе четыре дня и в качестве уважительной причины отправил своему начальнику больничный лист. Работодатель заподозрил неладное, когда мужчина отказал коллеге, который хотел навестить его в больнице.

Кроме того, «заболевший» работник опубликовал в соцсетях фотографии с пляжа в Мерсине. Когда его обман был раскрыт, он заявил, что не обращался к врачам из-за подозрений, что заболел коронавирусом. Больничный лист ему оформила знакомая медсестра.

Работодатель подал на сотрудника в суд. Теперь самому обманщику, а также его сообщникам в клинике, где подделали больничный, грозит лишение свободы на срок до 15 лет за мошенничество и злоупотребление полномочиями.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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