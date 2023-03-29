В Австралии создали фрикадельки из мяса мамонта

Австралийская компания Vow сделала фрикадельки из выращенного в лаборатории мяса мамонта. Цель проекта – подтолкнуть мясоедов отказаться от забоя животных и перейти на синтезированный продукт, пишет The Guardian.

Vow занимается выращиванием мяса и на этот раз использовала биоматериалы шерстистого мамонта. Эксперимент проведен, чтобы напомнить людям о проблемах климата и уменьшения видового разнообразия. Ведь именно потепление и охота людей стали причинами вымирания огромных животных, напомнили в компании.

Специалистам сложно спрогнозировать, как поведет себя иммунитет человека, который съест такое мясо, потому что человечество не контактировало с мамонтами очень давно. В компании заверили, что если продукт запустят в производство, ученые смогут сделать так, чтобы мясо прошло контроль всех регулирующих органов.

Американские исследователи решили воскресить мамонта. С помощью генного моделирования они решили вывести морозостойкого слона с основными биологическими признаками древнего гиганта.

Канберра, Наталья Рязанова

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