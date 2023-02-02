Ученые «воскресят» шерстистого мамонта

Американские исследователи готовятся к рождению модифицированного мамонта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой целью задался исторический проект компании Colossal по устранению последствий вымирания.

Впрочем, речь не о «воскрешении» шерстистого мамонта, а, скорее, о выведении с помощью генного моделирования выносливого к холоду слона со всеми основными биологическими признаками древнего гиганта.

«Большинство шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius) исчезли около 10 тысяч лет назад. Некоторые из них сохранялись на территории современного Юкона, Канада, примерно до 5 тысяч лет назад. Несколько популяций также продолжали процветать на острове Святого Павла у берегов Аляски примерно до 5 тысяч 700 лет назад. Наконец, мы знаем, что их последний оплот находился на острове Врангеля на севере России, где они вымерли около 4 тысяч лет назад, – пишет издание New-Science. – Тем не менее этот вид сейчас вымер, но, возможно, ненадолго».

По крайней мере, уже к 2027 году обещает представить «нового» мамонта американская биотехнологическая компания Colossal, основанная Беном Ламмом и специалистом в области редактирования генов Джорджем Черчем.

В своей работе ученые основывются на ДНК шерстистого мамонта, найденную в предыдущих исследовательских проектах. Хотя она неполна, но геном этих животных на 99,6% идентичен геному азиатского слона и используется для генного редактирования последнего. Впоследствии «исправленный» эмбрион азиатского слона планируется поместить в матку африканского слона. Это облегчит рождение гибридного вида.

Исследователи считают, что восстановление популяции шерстистого мамонта может замедлить таяние арктической вечной мерзлоты и предотвратить выброс парниковых газов (до 600 миллионов тонн нетто в год). А также поможет восстановить некогда существовавшую благодаря этим животным экосистему тундры, поглощавшую значительные объемы углекислого газа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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