В США во время учений столкнулись два военных вертолета

В США столкнулись два военных вертолета. На месте работают экстренные службы, количество жертв уточняется. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителя американской армии.

Авария произошла в штате Кентукки на военной базе Форт-Кэмпбелл. Вертолеты HH60 Black Hawk выполняли тренировочный полет и столкнулись в воздухе.

В настоящее время нет информации о состоянии экипажей. На место выехали экстренные службы и полицейские. Проводится спасательная операция.

В разбившихся вертолетах могло находиться до девяти человек. Губернатор Кентукки Энди Бешир написал в твиттере, что, предположительно, жертвы есть, но других деталей не привел.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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