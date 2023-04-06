Власти ФРГ шокированы ростом преступности с приходом беженцев с Украины

Уровень преступности среди несовершеннолетних в Германии вырос в десять раз после того, как страну заполонили беженцы с Украины. В Берлине думают, чем еще задобрить украинцев, чтобы они не нарушали закон, передает телеканал Tagesschau.

«Треть из более чем миллиона украинцев в стране – люди моложе 18 лет. Это видно и по криминальной статистике. В прошлом году у нас было более 3700 детей и подростков с Украины, подозреваемых в совершении преступлений. А в 2021 – их было только несколько сотен», – сказала глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Она призвала заботиться о детях и подростках с Украины «как можно лучше», чтобы они не совершали преступлений. Вместо обещанных изначально 2,75 млрд евро муниципалитетам ФРГ выделили 4,4 млрд на обустройство беженцев. Министр удивилась, что местные власти недовольны уровнем финансирования.

Президент национальной ассоциации округов Райнхард Загер заявил, что Берлин не ограничивает поток беженцев с Украины, но и не желает выделять больше средств на их содержание.

Ранее в Польше отметили, что с Украины в Европу хлынули бандиты и террористы, много лет подвергавшиеся нацистской идеологической обработке. Польша приняла не менее 4,8 млн украинцев и назвала происходящее вторжением по приказу «англосаксонских оккупантов».

Берлин, Наталья Рязанова

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