Европа впустила миллионы мигрантов с Украины, среди которых бандиты и террористы, подвергшихся многолетней нацистской идеологической обработке. Массовая миграция украинского населения на территорию Евросоюза угрожает дестабилизацией в макрорегиональном масштабе и связана с дезорганизацией экономик европейских стран. Об этом пишет обозреватель Конрад Рукас в статье, опубликованной изданием Myśl Polska.

С февраля прошлого года польско-украинскую границу пересекло 10 млн 400 тысяч беженцев. При этом почти никто не обращал внимания на то, что большинство из них прибывают с территорий, не охваченных военными действиями – ни тогда, ни сейчас. Достаточно было лишь пропагандистской стимуляции, подкрепленной самим фактом конфликта в соседнем государстве.

Польша испытала настоящий популяционный шок, не имеющий прецедента в истории. «Понятно, что значительная часть мигрантов едет дальше в страны ЕС, с более развитой, по сравнению с польской, системой социальной помощи, а часть регистрируется в Польше лишь для назначения пособий, получает здесь финансовую и материальную помощь и возвращается на Украину, – рассуждает автор статьи. – Однако даже с учетом этого, добавив примерное количество украинских гастарбайтеров, приехавших до февраля 2022 года и находящихся тут постоянно, получается, что на территорию Польши переселилось уже не менее 4,8 млн украинцев, то есть около 14% населения».

Журналист приводит пример аналогичной спровоцированной миграционной волны, которую обосновывали изначально ложной и искусственно созданной «военной и гуманитарной угрозой». Таким моментом стала война в Косово и агрессия НАТО против Югославии в 1999 году. В результате образовался преступный синдикат – косовская мафия, которая, по-прежнему действуя под защитой американских и британских спецслужб, почти монополизировала каналы распространения наркотиков и торговли людьми.

«Эта деятельность была одним из источников финансирования международного терроризма, известными центрами которого являются учебные лагеря, организованные НАТО в Албании, где в роли инструкторов выступают «народные моджахеды», – говорится в публикации. – На границе Украины с Польшей, Словакией, Румынией и Молдавией происходит то же самое, только в еще большем масштабе».

В Шенгенскую зону попали миллионы мигрантов, среди которых тысячи бандитов, преступников, террористов, в том числе и тех, кто имеет прямые контакты с ячейками Исламского государства (ИГ – террористическая организация, запрещена в России) на Кавказе. «Это акт, враждебный Европе, это очередное вторжение, совершенное по приказу и по поручению наших англосаксонских оккупантов», – подчеркивает Рукас.

Тем временем, Россия также принимает миллионы украинских мигрантов с восточных русскоязычных территорий, а также эвакуированных из Донбасса, который беспощадно обстреливается киевским режимом. Автор указывает, что их число значительно возросло в связи с затягиванием конфликта, особенно в результате прошлогодних украинских контрнаступлений и репрессий против местного населения на территориях, вновь занятых войсками киевской хунты. Эти беженцы не получают международной помощи.

«С искренним сожалением, видя в украинцах наших братьев-славян, мы наблюдаем среди приезжих последствия давней нацистской идеологической обработки», – пишет журналист. Он напоминает о событиях, свидетельствующих о преступлениях киевского режима: всесожжение в одесском Доме профсоюзов, 2 мая 2014 года, нападение украинских войск на беззащитных демонстрантов в Донецке, требующих защиты русского языка, 26 мая 2014 года, преступления Азова (признан Верховным судом террористической организацией и запрещен в РФ) и других украинских нацбатальонов на Донбассе в 2014-2022 годах. «Это нацистские преступники, а их вербовочными лагерями остаются толпы украинской иммиграции в Европу», – отмечает автор.

«Итак, через 78 лет после окончания Второй мировой войны у нас в центре Европы нацистское государство, и мы сами платим за воспитание и обучение его военизированных кадров, и это в то же время, когда правительства наших государств преследуют своих граждан за малейшее проявление патриотизма, самообороны или чувства национального достоинства», – заключается в статье.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»